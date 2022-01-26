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У Кремлі прокоментували погрози персональних санкцій Путіну, нагадавши, де він зберігає зарплату

Середа, 26 січня 2022, 13:56

Кремль заявив, що запровадження санкцій особисто проти президента РФ Владіміра Путіна не завдасть йому шкоди, але буде політично деструктивним.

Про це сказав речник російського лідера Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

Відповідаючи на питання про погрози США ввести санкції персонально проти Путіна у разі вторгнення в Україну, Пєсков сказав, що президент РФ, як і раніше, використовує для отримання зарплати рахунок у банку "Росія", де і зберігаються його гроші.

Пєсков також заявив, що російське законодавство і так забороняє чиновникам мати закордонні активи, тому санкції США не матимуть сенсу.

Банк "Росія", чиїм основним акціонером є фігурант санкційних списків США та ЄС бізнесмен Юрій Ковальчук, потрапив під санкції у 2014 році після анексії Криму. Тоді ж Путін пообіцяв відкрити рахунок у цьому банку.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що розгляне персональні санкції проти Путіна, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Росія заперечує плани нападу і стверджує, що причиною кризи є дії НАТО і США. Москва вимагає гарантій безпеки від Заходу, включно з обіцянкою НАТО ніколи не приймати Україну в свої лави.

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Путін санкції

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