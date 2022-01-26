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В Кремле прокомментировали угрозы персональных санкций Путину, напомнив, где он хранит зарплату

Среда, 26 января 2022, 13:56

Кремль заявил, что введение санкций лично против президента РФ Владимира Путина не нанесет ему вреда, но будет политически деструктивным.

Об этом сказал спикер российского лидера Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

Отвечая на вопрос об угрозах США ввести санкции персонально против Путина в случае вторжения в Украину, Песков сказал, что президент РФ по-прежнему использует для получения зарплаты счет в банке "Россия", где и хранятся его деньги.

Песков также заявил, что российское законодательство и так запрещает чиновникам иметь зарубежные активы, поэтому санкции США не будут иметь смысла.

Банк "Россия", чьим основным акционером является фигурант санкционных списков США и ЕС бизнесмен Юрий Ковальчук, подвергся санкциям в 2014 году после аннексии Крыма. Тогда же Путин пообещал открыть счет в этом банке.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит персональные санкции против Путина, если Россия вторгнется в Украину.

Россия отрицает планы нападения и утверждает, что причиной кризиса являются действия НАТО и США. Москва требует гарантий безопасности от Запада, включая обещание НАТО никогда не принимать Украину в свои ряды.

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Путин санкции

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