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У Данії хочуть перестати вважати COVID-19 "соціально критичною" хворобою

Середа, 26 січня 2022, 13:56

В уряді Данії за рекомендацією науковців переглянуть класифікацію коронавірусної хвороби як "соціально критичної", що може означати скасування усіх пов’язаних з епідемією обмежень вже з 1 лютого.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

Про наміри уряду більше не вважати COVID-19 "соціально критичною" хворобою міністр охорони здоров’я Магнус Хойніке повідомив у листі до парламентського комітету з питань епідемії, після відповідної рекомендації епідеміологічної комісії. 

Міністр зазначає, що в уряді розраховують скасувати таку класифікацію ковіду з 1 лютого 2022 року. 

Юридично це означатиме, що більше немає підстав для застосування більшості карантинних обмежень. 

В Англії з кінця січня скасують більшість ковідних обмежень

Втім, епідеміологічна комісія збирається на ще одну зустріч вдень 26 січня. 

В кінці минулого тижня у Данії з населенням 5,8 млн осіб добові показники заражень досягли 40 тисяч. Кількість смертей серед інфікованих коронавірусом при цьому фактично не змінилась.

Попри зростаючу кількість заражень, з 16 січня уряд вирішив послабити карантинні обмеження та відкрити низку закладів, які були зачинені з середини грудня. Епідемічна комісія аргументувала це тим, що домінуючий нині штам "Омікрон" рідше призводить до тяжкого перебігу захворювання та госпіталізації. 

Данія - серед європейських країн з найвищими показниками вакцинації, а підсилювальну третю дозу вакцини отримали близько 55% населення.

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Данія Коронавірус

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