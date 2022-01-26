В Дании хотят перестать считать COVID-19 "социально критической" болезнью

В правительстве Дании по рекомендации ученых пересмотрят классификацию коронавирусной болезни как социально критической, что может означать отмену всех связанных с эпидемией ограничений уже с 1 февраля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.

О намерениях правительства больше не считать COVID-19 "социально критической" болезнью министр здравоохранения Магнус Хойнике сообщил в письме парламентскому комитету по вопросам эпидемии, после соответствующей рекомендации эпидемиологической комиссии.

Министр отмечает, что в правительстве рассчитывают отменить такую ​​классификацию с 1 февраля 2022 года.

Юридически это означает, что больше нет оснований для применения большинства карантинных ограничений.

Впрочем, эпидемиологическая комиссия собирается на еще одну встречу днем ​​26 января.

В конце прошлой недели в Дании с населением 5,8 млн человек суточные показатели заражений достигли 40 тысяч. Число смертей среди инфицированных коронавирусом при этом фактически не изменилось.

Несмотря на растущее количество заражений, с 16 января правительство решило ослабить карантинные ограничения и открыть ряд заведений, которые были закрыты с середины декабря. Эпидемическая комиссия аргументировала это тем, что доминирующий штамм "Омикрон" реже приводит к тяжелому течению заболевания и госпитализации.

Дания – среди европейских стран с самыми высокими показателями вакцинации, а усилительную третью дозу вакцины получили около 55% населения.

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