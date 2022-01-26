Лавров заявил, что генсек НАТО потерял связь с реальностью

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "давно потерял связь с реальностью".

Слова Лаврова цитирует российское государственное агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

Лавров комментировал слова Столтенберга о возможном наращивании военного присутствия на восточном фланге НАТО.

"Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. На мой взгляд, он уже потерял связь с реальностью", - сказал Лавров.

В понедельник НАТО сообщило, что страны Альянса приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе на фоне наращивания российских войск у украинских границ.

Во вторник Столтенберг заявил, что блок не будет размещать боевые подразделения своих войск в Украине, но не должно возникать недоразумений относительно готовности НАТО защищать своих восточных союзников.

Столтенберг также рассказал об общих деталях письменного ответа Альянса на так называемые требования Кремля в сфере безопасности, который будет отправлен на этой неделе.

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