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Лавров заявил, что генсек НАТО потерял связь с реальностью

Среда, 26 января 2022, 15:14

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "давно потерял связь с реальностью".

Слова Лаврова цитирует российское государственное агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

Лавров комментировал слова Столтенберга о возможном наращивании военного присутствия на восточном фланге НАТО.

РФ пока не собирается возобновлять работу своего постоянного представительства при НАТО

"Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. На мой взгляд, он уже потерял связь с реальностью", - сказал Лавров.

В понедельник НАТО сообщило, что страны Альянса приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе на фоне наращивания российских войск у украинских границ.

Во вторник Столтенберг заявил, что блок не будет размещать боевые подразделения своих войск в Украине, но не должно возникать недоразумений относительно готовности НАТО защищать своих восточных союзников.

Столтенберг также рассказал об общих деталях письменного ответа Альянса на так называемые требования Кремля в сфере безопасности, который будет отправлен на этой неделе.

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Россия Альянс Столтенберг

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