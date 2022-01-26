У день молитви за Україну Папа Римський закликав світових лідерів до діалогу

Папа Римський Франциск у середу очолив день молитви за мир в Україні, закликавши світових лідерів до діалогу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства Reuters.

Минулої неділі Франциск закликав усіх віруючих помолитися в середу за припинення конфлікту в Україні, заявивши, що напруженість загрожує безпеці Європи і загрожує серйозними наслідками.

"Я прошу вас молитися за мир в Україні і робити це часто протягом дня", - сказав Франциск на своїй щотижневій спільній аудієнції.

Франциск висловив надію, що "молитви, які сьогодні підносяться до небес, торкнуться розумів і сердець світових лідерів, щоб діалог міг узяти гору, а загальне благо було поставлене вище за партійні інтереси".

Папа нагадав, що під час Другої світової війни в Україні загинуло понад п'ять мільйонів людей, і що люди там теж страждали від голоду та великої кількості жорстокості. "Це страждаючий народ", - сказав Папа про українців.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України.

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