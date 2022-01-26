В день молитвы за Украину Папа Римский призвал мировых лидеров к диалогу

Папа Римский Франциск в среду возглавил день молитвы за мир в Украине, призвав мировых лидеров к диалогу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства Reuters.

В минувшее воскресенье Франциск призвал всех верующих помолиться в среду за прекращение конфликта в Украине, заявив, что напряженность угрожает безопасности Европы и чревата серьезными последствиями.

"Я прошу вас молиться о мире в Украине и делать это часто в течение дня", - сказал Франциск на своей еженедельной совместной аудиенции.

Франциск выразил надежду, что "молитвы, которые сегодня возносятся к небесам, коснутся пониманий и сердец мировых лидеров, чтобы диалог мог одержать верх, а общее благо было поставлено выше партийных интересов".

Папа напомнил, что во время Второй мировой войны в Украине погибли более пяти миллионов человек, и что люди там тоже страдали от голода и большого количества жестокости. "Это страдающий народ", - сказал Папа об украинце.

Напомним, Североатлантический альянс приводит силы в готовность и направляет дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе на фоне наращивания российских войск у украинских границ.

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