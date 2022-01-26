Уряд Болгарії в оборонній стратегії розраховуватиме на власну армію

Оборонна стратегія Болгарії буде орієнтуватися на болгарську армію, а розміщувати на території країни війська союзників НАТО в уряді, схоже, не планують.

Як повідомляє болгарський портал News.bg, про це заявив прем’єр Кирил Петков після засідання уряду.

У центрі уваги на засіданні була доповідь військових щодо триваючої напруги між Росією та Заходом та стан болгарської армії, незасекречену частину документа згодом нададуть парламенту.

Міністр зазначив, що стратегія Болгарії буде орієнтована на деескалацію напруги між НАТО і Росією.

"Наша оборонна стратегія буде повністю ґрунтуватися на болгарській армії. Це означає - болгарські військові, болгарське командування та справжнє болгарське лідерство… Болгарія більше не буде просто "споживачем безпеки", а конструктивним партнером у НАТО", - заявив прем’єр, додавши, що на всі проблемні сфери виділять додаткове фінансування.

Міністр оборони зазначив, що Болгарія буде розвивати свій оборонний потенціал та готувати власну батальйонну групу з власним командуванням, і це буде позицією країни в рамках обговорюваних НАТО заходів у зв'язку з напругою між РФ і Заходом.

Журналісти звертають увагу, що з цих заяв випливає, що болгарський уряд не планує розміщувати на своїй території війська інших союзників НАТО, як і хотів міністр оборони. Водночас прямої відповіді на це запитання не пролунало.

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