Правительство Болгарии в оборонной стратегии будет рассчитывать на свою армию

Оборонная стратегия Болгарии будет ориентироваться на болгарскую армию, а размещать на территории страны войска союзников НАТО в правительстве, похоже, не планируют.

Как сообщает болгарский портал News.bg, об этом заявил премьер Кирилл Петков после заседания правительства.

В центре внимания на заседании был доклад военных по поводу продолжающегося напряжения между Россией и Западом и состояния болгарской армии, незасекреченную часть документа впоследствии предоставят парламенту.

Министр отметил, что стратегия Болгарии будет ориентирована на деэскалацию напряженности между НАТО и Россией.

"Наша оборонная стратегия будет полностью основываться на болгарской армии. Это значит - болгарские военные, болгарское командование и настоящее болгарское лидерство… Болгария больше не будет просто "потребителем безопасности", а конструктивным партнером в НАТО", - заявил премьер, добавив, что на все проблемные сферы выделят дополнительное финансирование.

Министр обороны отметил, что Болгария будет развивать свой оборонный потенциал и готовить собственную батальонную группу с собственным командованием, и это будет позицией страны в рамках обсуждаемых НАТО мер, касающихся напряженности между РФ и Западом.

Журналисты обращают внимание, что из этих заявлений следует, что болгарское правительство не планирует размещать на своей территории войска других союзников НАТО, как и хотел министр обороны. В то же время прямого ответа на этот вопрос не прозвучало.

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