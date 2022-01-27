Ірландські рибалки планують мирно зривати Росії військові навчання біля берегів країни
Головний виконавчий директор об’єднання рибалок півдня та заходу Ірландії заявив, що частина членів організації планують "мирно зривати плани Росії щодо військових навчань у водах біля берегів Ірландії", що плануються наступного місяця.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ірландський мовник RTE.
Патрік Мерфі зазначив, що ця зона дуже важлива для рибалок і вони хочуть зберегти там біорізноманіття.
Водночас посол Росії Юрій Філатов заявив, що проблема довкола російських навчань "дуже перебільшена" і вони "не становлять ніякої загрози Ірландії чи будь-кому іншому".
В асоціації рибалок повідомили, що мали вже дві розмови з посольством РФ у Дубліні. Їх спробували переконати, що відправляти в зону запланованих навчань риболовецькі судна та перешкоджати було б "нерозсудливо".
Мерфі сказав, що представника посольства запевнили, що ніхто не збирається відправляти рибальські судна безпосередньо до кораблів російського флоту, але "ми дали їм зрозуміти, що продовжимо вилов риби у тих місцях, де й завжди, а якщо це якось вплине на їхні навчання - ми вважатимемо це мирним протестом".
У другій розмові представник посольства сказав, що уряду Ірландії відправляти повідомлення про майбутні навчання, і уряд зобов’язаний подбати, щоб ірландські риболовецькі кораблі вийшли зі вказаної зони.
В асоціації заявили, що обурені цим, тому що це їхні води і вони мають повне право рибалити там.
"Уявіть, якби росіяни подавали заявки, щоб постріляти з артилерії на території Ірландії, як би це сприйняли? І для рибалок це так само. Це наша територія, це наша "ферма", ми тут заробляємо. Чому хтось може прийти у наші води з такою метою, якщо це вплине на нашу діяльність і на біорізноманіття?", - заявив він.
Раніше в уряді Ірландії закликали Росію відмовитись від запланованих військово-морських навчань біля узбережжя країни. Віцепрем'єр Ірландії Лео Варадкар зауважив, що час і вибір Росією місця навчань виглядають як демонстрація сили для Великої Британії та Франції.