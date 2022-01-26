В уряді Ірландії закликали РФ скасувати масштабні військові навчання біля їх узбережжя

Росія має відмовитись від запланованих військово-морських навчань біля узбережжя Ірландії, щоб продемонструвати своє бажання розрядити напруженість у відносинах із Заходом через Україну.

Про це заявив у середу віцепрем'єр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Варадкар сказав, що час і вибір Росією місця навчань "цілком можуть бути демонстрацією сили для Великої Британії та Франції".

"Аргумент, який росіяни можуть навести, полягає в тому, що вони проводять ці навчання в міжнародних водах щороку, і це просто збіг. Але збіг це чи ні, у момент наростання напруженості, під час реальної стурбованості щодо можливої ​​війни між Україною та Росією, ми вважаємо, що вони мають їх скасувати. Це продемонструє добру волю, що росіяни справді хочуть знизити напруженість", - сказав він.

Деякі аналітики в галузі кібербезпеки та військові аналітики побоюються, що навчання, заплановані на початок лютого, можуть бути прикриттям для перерізання підводних волоконно-оптичних кабелів зв'язку, що з'єднують Америку та Європу, на випадок вторгнення Росії в Україну.

Води, де заплановані російські навчання, знаходяться приблизно за 240 км на південний захід від ірландського міста Корк. Цей район знаходиться за межами територіальних вод Ірландії, але перебуває у її економічній зоні для освоєння морських ресурсів.

За словами аналітика Тома Клонана, Ірландія має військово-морський флот із дев'яти кораблів, не має гідролокаторів або військових радарів і практично не має військово-повітряних сил, що робить її ідеальним вибором Росії для морських військових навчань, "як сліпу пляму Європи".

Трансатлантична авіація також має бути залучена до району військових навчань, які, як очікується, включатимуть випробування крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України.

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