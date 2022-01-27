Ирландские рыбаки планируют мирно срывать военные учения России у берегов страны

Главный исполнительный директор объединения рыбаков юга и запада Ирландии заявил, что часть членов организации планируют мирно мешать России проводить военные учения в водах у ирландских берегов, которые планируются в следующем месяце.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ирландский вещатель RTE.

Патрик Мерфи отметил, что эта зона очень важна для рыбаков, и они хотят сохранить там биоразнообразие.

В то же время посол России Юрий Филатов заявил, что проблема вокруг российских учений "очень преувеличена" и они "не представляют никакой угрозы для Ирландии или кого-либо еще".

В ассоциации рыбаков сообщили, что провели уже два разговора с посольством РФ в Дублине. Их попытались убедить, что отправлять в зону запланированных учений рыболовецкие суда и препятствовать маневрам было бы "безрассудно".

Мерфи сказал, что представителя посольства заверили, что никто не собирается отправлять рыболовные суда непосредственно к кораблям российского флота, но "мы дали им понять, что продолжим ловлю рыбы в тех местах, где и всегда, а если это как-то повлияет на их учения - мы будем считать это мирным протестом".

Во втором разговоре представитель посольства сказал, что правительству Ирландии отправят сообщение о предстоящих учениях, и правительство обязано позаботиться о том, чтобы ирландские рыболовные корабли вышли из указанной зоны.

В ассоциации заявили, что возмущены этим, потому что это их воды, и они имеют полное право рыбачить там.

"Представьте, если бы россияне подали заявку, чтобы пострелять из артиллерии на территории Ирландии на суше, как бы это восприняли? Для рыбаков это то же самое. Это наша территория, это наша "ферма", мы здесь зарабатываем. Почему кто-то может прийти в наши воды с такой целью, если это повлияет на нашу деятельность и биоразнообразие?" - заявил Патрик Мерфи.

Ранее в правительстве Ирландии призвали Россию отказаться от планируемых военно-морских учений у побережья страны. Вице-премьер Ирландии Лео Варадкар отметил, что время и выбор Россией места учений выглядят как демонстрация силы для Великобритании и Франции.

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