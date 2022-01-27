Естонія продовжує перемовини з Берліном та Гельсінкі щодо передачі зброї Україні
Естонія продовжує перемовини щодо передачі Україні гаубиць німецького виробництва, для чого необхідна згода Берліна та Гельсінкі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонський мовник ERR.
Посол Німеччини в Естонії Крістіане Хохманн в ефірі 26 січня зазначила, що Німеччина ще не ухвалила рішення про надання Естонії такого дозволу і дискусії в німецькому уряді та з Фінляндією тривають.
"Запит зараз оцінюють у Берліні. Оскільки Німеччина дотримується обмежувальної політики в експорті зброї, запит повинні розглянути декілька органів, і це тривалий процес", - сказала посол, додавши, що йдеться про перспективу днів або тижнів, але не місяців.
Серед зброї, яку Естонія хоче передати Україні - американські "Джавеліни", а також гаубиці німецького виробництва, які спершу купила Фінляндія, а вже у неї - Естонія. Як відомо, США зі свого боку вже надали Естонії дозвіл на передачу протитанкових ракет Javelin.
122-мм гаубиці, які Естонія хоче передати Україні, спершу купила у Німеччини Фінляндія у 90-х роках, а далі у 2009 році Естонія купила їх у Фінляндії, тож країнами походження вважаються і Німеччина, і Фінляндія.
Минулого тижня західні ЗМІ повідомляли, що Німеччина блокує передачу гаубиць, а представник уряду Естонії сказав, що Таллінн все ще намагається переконати Берлін змінити думку.
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