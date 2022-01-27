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Естонія продовжує перемовини з Берліном та Гельсінкі щодо передачі зброї Україні

Четвер, 27 січня 2022, 10:51

Естонія продовжує перемовини щодо передачі Україні гаубиць німецького виробництва, для чого необхідна згода Берліна та Гельсінкі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонський мовник ERR.

Посол Німеччини в Естонії Крістіане Хохманн в ефірі 26 січня зазначила, що Німеччина ще не ухвалила рішення про надання Естонії такого дозволу і дискусії в німецькому уряді та з Фінляндією тривають. 

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"Запит зараз оцінюють у Берліні. Оскільки Німеччина дотримується обмежувальної політики в експорті зброї, запит повинні розглянути декілька органів, і це тривалий процес", - сказала посол, додавши, що йдеться про перспективу днів або тижнів, але не місяців. 

Серед зброї, яку Естонія хоче передати Україні - американські "Джавеліни", а також гаубиці німецького виробництва, які спершу купила Фінляндія, а вже у неї - Естонія. Як відомо, США зі свого боку вже надали Естонії дозвіл на передачу протитанкових ракет Javelin.

122-мм гаубиці, які Естонія хоче передати Україні, спершу купила у Німеччини Фінляндія у 90-х роках, а далі у 2009 році Естонія купила їх у Фінляндії, тож країнами походження вважаються і Німеччина, і Фінляндія. 

Минулого тижня західні ЗМІ повідомляли, що Німеччина блокує передачу гаубиць, а представник уряду Естонії сказав, що Таллінн все ще намагається переконати Берлін змінити думку.

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Естонія Німеччина Фінляндія

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