Эстония продолжает переговоры с Берлином и Хельсинки о передаче оружия Украине

Эстония продолжает переговоры о передаче Украине гаубиц немецкого производства, для чего необходимо согласие Берлина и Хельсинки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

Посол Германии в Эстонии Кристиане Хохманн в эфире 26 января отметила, что Германия еще не приняла решения о предоставлении Эстонии такого разрешения и дискуссии в немецком правительстве и с Финляндией продолжаются.

"Запрос сейчас оценивают в Берлине. Поскольку Германия соблюдает ограничительную политику в экспорте оружия, запрос должны рассмотреть несколько органов, и это длительный процесс", - сказала посол, добавив, что речь идет о перспективе дней или недель, но не месяцев.

Среди оружия, которое Эстония хочет передать Украине – американские "Джавелины", а также гаубицы немецкого производства, которые сначала купила Финляндия, а у нее – Эстония. Как известно, США со своей стороны уже дали Эстонии разрешение на передачу противотанковых ракет Javelin.

122-мм гаубицы, которые Эстония хочет передать Украине, сначала купила у Германии Финляндия в 90-х годах, а дальше в 2009 году Эстония купила их у Финляндии, поэтому странами происхождения считаются и Германия и Финляндия.

На прошлой неделе западные СМИ сообщали, что Германия блокирует передачу гаубиц, а представитель правительства Эстонии сказал, что Таллинн все еще пытается убедить Берлин изменить мнение.

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