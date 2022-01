В уряді розповіли, у яких сферах за 2021 рік євроінтеграція зрушилась найбільше

За оцінкою уряду України, найбільші зрушення у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС у 2021 році відбулись у сфері фінансових послуг, оподаткування, громадського здоров’я, енергетики й транспорту.

Як пише "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, прогрес виконання Угоди про асоціацію збільшився за 2021 рік з 54% до 63%.

Найбільше зрушень відбулося у сфері фінансових послуг (+26% виконаних завдань у порівнянні з 2020 роком), оподаткування (+24%), громадського здоров’я (+17%), енергетики (+13%), транспорту (+12%), екології та сільського господарства (+11% та +10% відповідно).

Денис Шмигаль зазначив, що всього за 2021 рік уряд схвалив 61 нормативно-правовий акт у сфері євроінтеграції, серед них - Стратегія управління кордонами, концепція Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України до 2030 року, Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року тощо.

За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, у планах на 2022 рік - 92 проєкти урядових актів та 55 проєктів законів, пов'язаних з євроінтеграцією.

