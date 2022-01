В Кабмине рассказали, в каких сферах за 2021 год евроинтеграция продвинулась больше всего

По оценке правительства Украины, самые большие сдвиги в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС в 2021 году произошли в сферах финансовых услуг, налогообложения, общественного здоровья, энергетики и транспорта.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, прогресс выполнения Соглашения об ассоциации увеличился за 2021 год с 54% до 63%.

Больше всего сдвигов произошло в сферах финансовых услуг (+26% выполненных задач по сравнению с 2020 годом), налогообложения (+24%), общественного здоровья (+17%), энергетики (+13%), транспорта (+12%), экологии и сельского хозяйства (+11% и +10% соответственно).

Шмыгаль отметил, что всего за 2021 год правительство одобрило 61 нормативно-правовой акт в сфере евроинтеграции, среди них – Стратегия управления границами, концепция Государственной целевой программы справедливой трансформации угольных регионов Украины до 2030 года, Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года. тому подобное.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, в планах на 2022 год - 92 проекта правительственных актов и 55 проектов законов, связанных с евроинтеграцией.

Approved an ambitious 🇺🇦🇪🇺legal approximation plan for 2022: 92 draft government acts & 55 draft laws. Today overall progress of the implementation of the Association Agreement has reached 63%.

Discussed extensive 🇺🇦🇪🇺agenda w/@OliverVarhelyi, @Denys_Shmyhal,@r_stefanchuk pic.twitter.com/hD0prkkwpG