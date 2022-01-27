У Бундестазі починаються слухання щодо України і миру в Європі

У парламенті Німеччини починаються заплановані на 27 січня слухання щодо України та збереження миру у Європі.

Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник, пише "Європейська правда".

"Починаємо пленарні дебати в Бундестагу, щоб накінець забезпечити надання Україні належної підтримки з боку Німеччини, передовсім щодо оборонного озброєння", - повідомив Андрій Мельник.

Починаємо пленарні дебати в Бундестагу, щоб накінець забезпечити надання Україні належної підтримки з боку Німеччини, передовсім щодо оборонного озброєння pic.twitter.com/0eOO5wE6jf — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 27, 2022

Як повідомлялося, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс жорстко розкритикував позицію Німеччини щодо ненадання збройної підтримки Україні на тлі нарощення військ РФ біля українських кордонів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також висловив розчарування через позицію Німеччини у зв’язку з її політикою блокування поставок зброї Україні на тлі нарощування військ Росії.

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