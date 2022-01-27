В Бундестаге начинаются слушания по вопросам Украины и мира в Европе

В парламенте Германии начинаются запланированные на 27 января слушания по Украине и сохранению мира в Европе.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет "Европейская правда".

"Начинаем пленарные дебаты в Бундестаге, чтобы наконец обеспечить предоставление Украине надлежащей поддержки со стороны Германии, прежде всего оборонного вооружения", - сообщил Андрей Мельник.

Починаємо пленарні дебати в Бундестагу, щоб накінець забезпечити надання Україні належної підтримки з боку Німеччини, передовсім щодо оборонного озброєння pic.twitter.com/0eOO5wE6jf — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 27, 2022

Как сообщалось, министр обороны Латвии Артис Пабрикс резко раскритиковал позицию Германии по непредоставлению вооруженной поддержки Украине на фоне наращивания войск РФ у украинских границ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил разочарование позицией Германии в связи с ее политикой блокирования поставок оружия Украине на фоне наращивания войск России.

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