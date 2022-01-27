Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава МИД Армении посетит Турцию после десятилетий вражды

Четверг, 27 января 2022, 17:12

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит Турцию в марте, в то время как соседние страны работают над налаживанием отношений после десятилетий вражды.

Об этом сообщил в четверг глава МИД Турции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

У Турции нет дипломатических или коммерческих связей со своим восточным соседом с 1990-х годов. Две страны имеют разногласия по нескольким вопросам, в первую очередь по поводу массовых убийств армян османскими войсками в 1915 году, которые Армения считает геноцидом.

Турция и Армения впервые за более чем 10 лет провели переговоры о нормализации отношений

Ранее в этом месяце Турция и Армения заявили, что первый за более чем десять лет раунд переговоров между послами стран по нормализации отношений был "положительным и конструктивным". Это повысило возможность восстановления отношений и открытия границ.

Напряженность между государствами вспыхнула в 2020 году во время войны за территорию Нагорного Карабаха. Турция обвинила силы этнических армян в оккупации принадлежащих Азербайджану земель.

Выступая в Анкаре, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно отреагировал на приглашение Турции на дипломатический форум в Анталии 11-13 марта, и процесс нормализации отношений продвигается вместе с мерами по укреплению доверия.

Президент Армении подал в отставку

Армянско-турецкие переговоры в этом месяце стали первой попыткой возобновить связи после мирного соглашения 2009 года. Это соглашение так и не было ратифицировано, и отношения остаются напряженными.

В декабре Анкара и Ереван назначили специальных посланников для ведения переговоров по нормализации отношений. Чавушоглу сказал, что послы решат, когда и где будет следующий раунд переговоров.

Анкара заявила, что хочет, чтобы переговоры прошли в Турции или Армении, после того, как первый раунд был проведен в Москве.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа здесь" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция Армения

Статьи

Опасная Нормандия: кто и как давил на Украину во время встречи в Париже

Формула "3+1", по которой Франция и Германия были на стороне Украины, дала трещину. Чтобы избежать худшего сценария, Киев должен действовать на упреждение.
27 января 2022 — Мария Золкина, для Европейской правды

Павел Климкин: Блицкриг на всю Украину невозможен, но для Киева в Кремле есть сценарий

"Для Зеленского проблема номер один – это не поставки оружия. Главная мегазадача – это реальная экспансия немецкого бизнеса в Украину" (укр.)
26 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Больше поддержки для Украины: чего ждут от своих правительств граждане европейских стран

Готовы ли западные лидеры усилить дипломатию не только санкциями, но и военной поддержкой в случае наихудшего сценария?
26 января 2022 — YES, Карл Бильдт, Александр Квасьневский, Виктор Пинчук, Андерс Фог Расмуссен