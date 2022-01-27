Глава МИД Армении посетит Турцию после десятилетий вражды

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит Турцию в марте, в то время как соседние страны работают над налаживанием отношений после десятилетий вражды.

Об этом сообщил в четверг глава МИД Турции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

У Турции нет дипломатических или коммерческих связей со своим восточным соседом с 1990-х годов. Две страны имеют разногласия по нескольким вопросам, в первую очередь по поводу массовых убийств армян османскими войсками в 1915 году, которые Армения считает геноцидом.

Ранее в этом месяце Турция и Армения заявили, что первый за более чем десять лет раунд переговоров между послами стран по нормализации отношений был "положительным и конструктивным". Это повысило возможность восстановления отношений и открытия границ.

Напряженность между государствами вспыхнула в 2020 году во время войны за территорию Нагорного Карабаха. Турция обвинила силы этнических армян в оккупации принадлежащих Азербайджану земель.

Выступая в Анкаре, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно отреагировал на приглашение Турции на дипломатический форум в Анталии 11-13 марта, и процесс нормализации отношений продвигается вместе с мерами по укреплению доверия.

Армянско-турецкие переговоры в этом месяце стали первой попыткой возобновить связи после мирного соглашения 2009 года. Это соглашение так и не было ратифицировано, и отношения остаются напряженными.

В декабре Анкара и Ереван назначили специальных посланников для ведения переговоров по нормализации отношений. Чавушоглу сказал, что послы решат, когда и где будет следующий раунд переговоров.

Анкара заявила, что хочет, чтобы переговоры прошли в Турции или Армении, после того, как первый раунд был проведен в Москве.

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