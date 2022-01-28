У Державному департаменті США відреагували на появу у Білорусі понад тисячі політв’язнів режиму Лукашенка та нагадали, що санкції діятимуть, доки репресії не припиняться.

Відповідну заяву оприлюднив держсекретар Ентоні Блінкен, пише "Європейська правда".

"У режиму Лукашенка тепер понад тисяча політв’язнів. Ці білоруси, дуже різні люди, потрапили у в’язницю просто тому, що мирно реалізовували своє право на свободу вираження поглядів та зібрання у відповідь на фальсифікацію виборів та зловживання режиму Лукашенка. Ще десятки тисяч відтоді побували за гратами", - зазначає держсекретар.

Він зауважив, що багатьох білорусів, які зараз перебувають або раніше перебували у в’язниці за політичними звинуваченнями, зазнавали негідного поводження та катувань, і про це задокументовано чимало свідчень, а також ув’язнені білоруси часто не мають можливості знайти собі надійного адвоката, тому що їх теж переслідують. Деяким людям, що мають серйозні проблеми зі здоров’ям, відмовляли у наданні медичної допомоги, або й зумисно створювали умови для погіршення їхнього стану.

"Санкції продовжать діяти, доки влада у Білорусі не припинить репресії проти білоруського народу, у тому числі, доки всі політв’язні не будуть безумовно звільнені... Це необхідно для того, щоб Білорусь вийшла з політичної кризи. Ми продовжимо працювати над забезпеченням справедливості для постраждалих і відповідальності для причетних до цих порушень. Закликаємо Білорусь виконувати свої зобов’язання як країни-учасниці ОБСЄ та її міжнародні правові зобов’язання щодо поваги прав людини та фундаментальних свобод. Ми стоїмо з народом Білорусі у їхньому прагненні до майбутнього з верховенством права і підзвітним, демократичним урядом", - наголосив Ентоні Блінкен.

ЄС у своєму коментарі назвав появу у Білорусі понад 1000 політв'язнів "ганебною віхою" і також закликав безумовно звільнити цих людей.

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