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Литва оновила максимум заражень коронавірусом

П'ятниця, 28 січня 2022, 11:02

У Литві 28 січня органи охорони здоров’я повідомили про нові рекорди виявлених за добу заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У Литві з населенням трохи менше 3 млн осіб за добу зареєстрували 11 365 нових хворих. Добова кількість смертей і далі залишається приблизно на тому ж рівні, що й до стрімкого зростання кількості заражень. Померли за добу 12 пацієнтів з коронавірусом, з них 11 не були щеплені або не завершили курс щеплення. 

У лікарнях перебувають 1212 коронахворих - на 40 більше, ніж напередодні; з них 97 - у реанімації. 

Показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення досягнув 3260. На сьогодні в країні хворіють 90 тисяч людей.

Щеплених принаймні однією дозою вакцини в країні - майже 70%.

У сусідніх Латвії та Естонії показники не встановили новий рекорд, але дуже близькі до зареєстрованих днями максимумів - понад 5800 хворих в Естонії (населення - 1,3 млн), знову понад 9000 у Латвії (населення - 1,9 млн).

Фахівці припускають, що реальна кількість хворих може бути утричі більшою, ніж число випадків, підтверджених тестами.

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Литва Коронавірус

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