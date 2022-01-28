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Литва обновила максимум заражений коронавирусом

Пятница, 28 января 2022, 11:02

В Литве 28 января органы здравоохранения сообщили о новых рекордах выявленных за сутки заражений коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В Литве с населением чуть менее 3 млн человек в сутки зарегистрировали 11 365 новых больных. Суточное количество смертей продолжает оставаться примерно на том же уровне, что и до стремительного роста числа заражений. Умерли в сутки 12 пациентов с коронавирусом, из них 11 не были привиты или не завершили курс прививки.

В больницах находятся 1212 больных с коронавирусом – на 40 больше, чем накануне; из них 97 – в реанимации.

Показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения достиг 3260. На сегодняшний день в стране болеют 90 тысяч человек.

Привитых по крайней мере одной дозой вакцины в стране – почти 70%.

В соседних Латвии и Эстонии показатели не установили новый рекорд, но очень близки к зарегистрированным на днях максимумам – более 5800 больных в Эстонии (население – 1,3 млн), снова свыше 9000 в Латвии (население – 1,9 млн).

Специалисты предполагают, что реальное количество больных может быть втрое больше, чем число случаев, подтвержденных тестами.

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