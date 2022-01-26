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Балтійські держави зареєстрували нові рекорди заражень коронавірусом

Середа, 26 січня 2022, 16:02

Латвія, Литва та Естонія оновили максимуми заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Литві, населення якої складає 2,7 млн осіб, кількість заражень за добу вперше перевищила 9 тисяч і досягла 9490, пише LRT.

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Позитивними виявились близько третини тестів, зроблених за останні 24 години. Померли за добу 12 коронахворих.

У Латвії з населенням 1,9 млн також вперше зареєстрували понад 9 тисяч хворих - одразу на три тисячі більше за рекорд попереднього дня, пише Delfi. Померли 14 пацієнтів з коронавірусом.

В Естонії, де проживає 1,3 млн осіб - 5845 нових хворих, 5 пацієнтів померли, повідомляє ERR. Починаючи з 19 січня, кожного наступного дня в країні показники заражень встановлювали новий рекорд. 

Оновили максимуми заражень також Польща, Румунія, Болгарія Німеччина та Франція. Остання стала першою країною Європи, де за єдину добу зареєстрували пів мільйона нових хворих. 

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