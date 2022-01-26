Балтійські держави зареєстрували нові рекорди заражень коронавірусом

Латвія, Литва та Естонія оновили максимуми заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Литві, населення якої складає 2,7 млн осіб, кількість заражень за добу вперше перевищила 9 тисяч і досягла 9490, пише LRT.

Позитивними виявились близько третини тестів, зроблених за останні 24 години. Померли за добу 12 коронахворих.

У Латвії з населенням 1,9 млн також вперше зареєстрували понад 9 тисяч хворих - одразу на три тисячі більше за рекорд попереднього дня, пише Delfi. Померли 14 пацієнтів з коронавірусом.

В Естонії, де проживає 1,3 млн осіб - 5845 нових хворих, 5 пацієнтів померли, повідомляє ERR. Починаючи з 19 січня, кожного наступного дня в країні показники заражень встановлювали новий рекорд.

Оновили максимуми заражень також Польща, Румунія, Болгарія Німеччина та Франція. Остання стала першою країною Європи, де за єдину добу зареєстрували пів мільйона нових хворих.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.