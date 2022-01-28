НАТО рассматривает возможность отправки войск в Словакию, но Братислава против - СМИ

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок подтвердил, что НАТО оценивает, отправить ли в страну боевую группу численностью 1000 человек.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Однако другие высокопоставленные члены правительственной коалиции считают, что одобрение такого предложения пока невозможно. По словам источников в правительстве, коалиция опасается неодобрения со стороны общественности и последующих протестов.

СМИ сообщали, что штаб НАТО рассматривает возможность отправки войск в страны на восточной границе, включая Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Потенциальное развертывание войск стремится усилить обороноспособность НАТО в случае нападения России на Украину.

Корчок подчеркнул, что развертывание является не требованием НАТО, а ответом на происходящее в условиях кризиса. Министр добавил, что поддерживает развертывание, но правительство не вело переговоры о такой возможности. Любое размещение иностранных войск на словацкой земле должно быть одобрено парламентом.

Высокопоставленные источники коалиции не считают размещение войск НАТО в стране реалистичным. Также говорят, что Словакия не должна принимать предложение, если оно поступит. Коалиция опасается, что иностранные войска спровоцируют сильную негативную реакцию, повысят популярность оппозиции, которая преимущественно пророссийская, и повлечет за собой массовые уличные протесты.

В последние две недели оборонное соглашение с Соединенными Штатами было доминирующей темой общественного обсуждения. Даже это простое соглашение вызвало демонстрации.

Ранее сообщалось, что на внеочередную встречу комитета по иностранным делам парламента Словакии по Украине пришли только четыре депутата, кворума для заседания не было.

Напомним, Румыния ведет переговоры с Соединенными Штатами и Францией о способах увеличения численности их войск в стране и готова принять у себя большее военное присутствие НАТО.

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