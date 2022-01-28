Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

"Північний потік-2" може потрапити під санкції проти Росії - глава МЗС Франції

П'ятниця, 28 січня 2022, 13:26

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну можуть бути спрямовані на газопровід "Північний потік-2".

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Союзники вирішили підготувати переконливі санкції, щоб змусити Росію виконати свої зобов’язання та побачити ризиками, на які вона йде... Це також означає, наприклад, блокування газопроводу "Північний потік-2", – сказав Ле Дріан.

Він додав, що у випадку санкцій Європі доведеться вжити заходів, особливо щодо енергетики, для пом'якшення їх впливу на свої країни.

Раніше Німеччина дала зрозуміти, що може зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо Москва вторгнеться в Україну.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що газопровід "Північний потік-2" не почне працювати у випадку вторгнення Росії в Україну.

Детальніше про можливості зупинки газопроводу дивіться у відеоблозі "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Північний потік-2 Франція

Статті

Кінець проросійського реваншу: як Чорногорія повертається на проєвропейський шлях

Найближчими днями просербський та проросійський уряд Чорногорії має піти у відставку. Та чи стане легкою перемога над "друзями Путіна"?
28 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі

Формула "3+1", за якою Франція та Німеччина були на боці України, дала тріщину. Щоб уникнути найгіршого сценарію, Київ мусить діяти на упередження.
27 січня 2022 — Марія Золкіна, для Європейської правди

Павло Клімкін: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій

"Для Зеленського проблема номер один – це не постачання зброї. Головна мегазадача – це реальна експансія німецького бізнесу в Україну".
26 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда