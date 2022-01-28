"Північний потік-2" може потрапити під санкції проти Росії - глава МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну можуть бути спрямовані на газопровід "Північний потік-2".

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Союзники вирішили підготувати переконливі санкції, щоб змусити Росію виконати свої зобов’язання та побачити ризиками, на які вона йде... Це також означає, наприклад, блокування газопроводу "Північний потік-2", – сказав Ле Дріан.

Він додав, що у випадку санкцій Європі доведеться вжити заходів, особливо щодо енергетики, для пом'якшення їх впливу на свої країни.

Раніше Німеччина дала зрозуміти, що може зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо Москва вторгнеться в Україну.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що газопровід "Північний потік-2" не почне працювати у випадку вторгнення Росії в Україну.

Детальніше про можливості зупинки газопроводу дивіться у відеоблозі "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"

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