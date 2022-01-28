"Северный поток-2" может попасть под санкции против России – глава МИД Франции
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что санкции против России в случае вторжения в Украину могут быть направлены на газопровод "Северный поток-2".
Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".
"Союзники решили подготовить убедительные санкции, чтобы заставить Россию выполнить свои обязательства и увидеть риски, на которые она идет... Это также означает, например, блокировку газопровода "Северный поток-2", – сказал Ле Дриан.
Он добавил, что в случае санкций Европе придется принять меры, особенно по энергетике, для смягчения их влияния на свои страны.
Ранее Германия дала понять, что может остановить газопровод "Северный поток-2", если Москва вторгнется в Украину.
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что газопровод "Северный поток-2" не начнет работать в случае вторжения России в Украину.
Подробнее о возможностях остановки газопровода смотрите в видеоблоге Как остановить Nord Stream-2? Когда подешевеет газ? Инсайды из Вашингтона и Берлина не только о санкциях
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