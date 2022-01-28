Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Гамбурзі пошкодили будівлю генконсульства України

П'ятниця, 28 січня 2022, 13:29

У ніч на 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю генерального консульства України в Гамбурзі.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, у нього кинули.

Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не відбулося.

Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції задля проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування має забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території. 

Генеральне консульство продовжує працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт пояснила, що уряд не планує поставляти озброєння Україні через побоювання, що це може призвести до ескалації конфлікту з Росією.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що суперечка щодо необхідності підтримувати Україну наданням зброї не повинна внести розкол між країнами Заходу.

Читайте також редакційну статтю "Європейської правдиНімеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина

Статті

Кінець проросійського реваншу: як Чорногорія повертається на проєвропейський шлях

Найближчими днями просербський та проросійський уряд Чорногорії має піти у відставку. Та чи стане легкою перемога над "друзями Путіна"?
28 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі

Формула "3+1", за якою Франція та Німеччина були на боці України, дала тріщину. Щоб уникнути найгіршого сценарію, Київ мусить діяти на упередження.
27 січня 2022 — Марія Золкіна, для Європейської правди

Павло Клімкін: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій

"Для Зеленського проблема номер один – це не постачання зброї. Головна мегазадача – це реальна експансія німецького бізнесу в Україну".
26 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда