У Гамбурзі пошкодили будівлю генконсульства України

У ніч на 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю генерального консульства України в Гамбурзі.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, у нього кинули.

Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не відбулося.

Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції задля проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування має забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території.

Генеральне консульство продовжує працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт пояснила, що уряд не планує поставляти озброєння Україні через побоювання, що це може призвести до ескалації конфлікту з Росією.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що суперечка щодо необхідності підтримувати Україну наданням зброї не повинна внести розкол між країнами Заходу.

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