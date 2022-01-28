В Гамбурге повредили здание генконсульства Украины
В ночь на 28 января неизвестные повредили здание генерального консульства Украины в Гамбурге.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.
Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно, а также камень, которым, вероятно, в него бросили.
Пострадавших в результате инцидента нет, проникновения внутрь консульства не было.
Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности.
В соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории.
Генеральное консульство продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт пояснила, что правительство не планирует поставлять вооружение Украине из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта с Россией.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что спор о необходимости поддерживать Украину предоставлением оружия не должен внести раскол между странами Запада.
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