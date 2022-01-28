В Гамбурге повредили здание генконсульства Украины

В ночь на 28 января неизвестные повредили здание генерального консульства Украины в Гамбурге.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно, а также камень, которым, вероятно, в него бросили.

Пострадавших в результате инцидента нет, проникновения внутрь консульства не было.

Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности.

В соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории.

Генеральное консульство продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт пояснила, что правительство не планирует поставлять вооружение Украине из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта с Россией.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что спор о необходимости поддерживать Украину предоставлением оружия не должен внести раскол между странами Запада.

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