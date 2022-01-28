Італійський UniCredit відмовився купувати російський банк через напруженість довкола України

Італійська група UniCredit відмовилася від потенційного поглинання російського банку "Открытие" через ескалацію напруженості навколо України і загрозу санкцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Італійський кредитор виявив інтерес до "Открытия", одного з найбільших державних кредиторів Росії, оскільки виконавчий директор Андреа Орсель прагне підвищити його прибутковість.

"Враховуючи геополітичне середовище, ми вирішили вийти з угоди", — сказав Орсель.

Раніше цього тижня Орсель взяв участь у розмові між італійськими бізнесменами та президентом Росії Владіміром Путіним, щоб обговорити можливості для італійських компаній в Росії.

UniCredit входить до числа європейських банків зі значним впливом на Росію, і Financial Times стало відомо, що Європейський центральний банк сказав йому підготуватися до міжнародних санкцій проти РФ, якщо Москва вторгнеться в Україну.

Російський центробанк планує включити націоналізоване в 2017 році "Открытие" на первинному публічному розміщенні. Про інтерес UniCredit до російського банку повідомило Bloomberg цього місяця.

У США заявили, що Росія зіткнеться з "масштабними наслідками", якщо введе війська в Україну. Санкції підвищать ризики для банків, таких як UniCredit.

Раніше Німеччина дала зрозуміти, що може зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо Москва вторгнеться в Україну.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що газопровід "Північний потік-2" не почне працювати у випадку вторгнення Росії в Україну.

Детальніше про можливості зупинки газопроводу дивіться у відеоблозі "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"

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