Итальянский UniCredit отказался покупать российский банк из-за напряженности вокруг Украины

Итальянская группа UniCredit отказалась от потенциального поглощения российского банка "Открытие" из-за эскалации напряженности вокруг Украины и угрозы санкций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Итальянский кредитор проявил интерес к "Открытию", одному из крупнейших государственных кредиторов России, поскольку исполнительный директор Андреа Орсель стремится повысить его доходность.

"Учитывая геополитическую среду, мы решили выйти из соглашения", - сказал Орсель.

Ранее на этой неделе Орсель принял участие в разговоре между итальянскими бизнесменами и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможности итальянских компаний в России.

UniCredit входит в число европейских банков со значительным влиянием на Россию, и Financial Times стало известно, что Европейский центральный банк сказал ему подготовиться к международным санкциям против РФ, если Москва вторгнется в Украину.

Российский центробанк планирует включить национализированное в 2017 году "Открытие" на первичном публичном размещении. Об интересе UniCredit к российскому банку сообщило Bloomberg в этом месяце.

В США заявили, что Россия столкнется с "масштабными последствиями", если введет войска в Украину. Санкции увеличат риски для банков, таких как UniCredit.

Ранее Германия дала понять, что может остановить газопровод "Северный поток-2", если Москва вторгнется в Украину.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что газопровод "Северный поток-2" не начнет работать в случае вторжения России в Украину.

Подробнее о возможностях остановки газопровода смотрите в видеоблоге Как остановить Nord Stream-2? Когда подешевеет газ? Инсайды из Вашингтона и Берлина не только о санкциях

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