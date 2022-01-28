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Премьер Венгрии Орбан поедет в Москву договариваться о больших объемах газа

Пятница, 28 января 2022, 14:01

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на следующей неделе поедет в Москву и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, главной целью он называет переговоры по газу.

Как сообщает портал Hungary Today, об этом Орбан сказал в интервью венгерскому Kossuth Radio, пишет "Европейская правда".

Виктор Орбан рассказал, что в условиях рекордных цен на энергоресурсы Венгрия хочет повысить свою энергетическую безопасность, увеличив объемы поставляемого по венгерско-российскому контракту газа с сентября 2021 года.

Орбан ответил на упреки оппозиции о том, что едет в РФ "по приказу Путина", сказав, что венграм "хорошо известно, что нам не могут приказать куда-нибудь ехать".

"Венгрия - суверенное государство, его правительство и лидеры действуют суверенным образом", - сказал он.

Премьер отметил, что перед визитом проведет консультации "с НАТО, ЕС и ключевыми политиками из руководства ЕС" и что делал это "перед каждой такой встречей".

Орбан отметил, что на переговорах "неизбежно" будут обсуждаться не только экономические вопросы, но и вопросы европейской безопасности.

"Позиция Венгрии ясна: мы заинтересованы в сохранении мира", - подчеркнул премьер.

Напомним, в сентябре Венгрия, несмотря на критику Украины, подписала новый долгосрочный договор о поставках газа в Россию. В ответ Украина упразднила запланированную встречу межправительственной комиссии в Будапеште.

С 1 октября "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину.

В конце декабря Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях поставок газа.

Детальнее о венгерском контракте с "Газпромом" - в статье "Газовая война" с Венгрией: зачем Орбан согласился на роль гибридного оружия РФ.

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Венгрия Россия

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