Посол США: РФ говорит, что хочет мира, но держит пистолет на столе

Посол США в Москве Джон Салливан заявил в пятницу, что Россия говорит, что не хочет войны, но положила "пистолет на стол" в своих переговорах с Соединенными Штатами, сгруппировав войска на границах Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На онлайн-брифинге из Москвы Салливан назвал наращивание десятков тысяч российских войск чрезвычайным и сказал, что это нельзя объяснить обычными военными учениями.

"Это эквивалентно, если бы мы с вами вели дискуссию или переговоры. Если я положу пистолет на стол и скажу, что пришел с миром, это будет угроза. И это то, что мы видим сейчас", - сказал Салливан.

"Мы надеемся, что российское правительство верно своему слову, не планирует и не будет нападать на Украину. Но факты говорят о том, что у него сейчас есть возможности для этого", - отметил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в пятницу заявил российским радиостанциям, что Москва не стремится к войне.

Салливан сказал, что Вашингтон сейчас ожидает ответа России на письменные предложения Соединенных Штатов и НАТО, которые намечают дипломатический путь выхода из кризиса, и призвал Россию отвести войска от границ Украины.

Он сказал, что надеется, что после могут последовать телефонные разговоры или физическая встреча между американскими и российскими дипломатами, повторив, что дипломатия является единственным путем вперед.

Салливан также сказал, что экономические санкции против России после вторжения в Украину будут частью ответа Запада.

Другие меры будут включать в себя экспортный контроль и усиление защиты союзников в Европе, Соединенные Штаты также не позволят заработать газопроводу "Северный поток-2", сказал он.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что газопровод "Северный поток-2" не начнет работать в случае вторжения России в Украину.

Подробнее о возможностях остановки газопровода смотрите в видеоблоге Как остановить Nord Stream-2? Когда подешевеет газ? Инсайды из Вашингтона и Берлина не только о санкциях

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