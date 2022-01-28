Німеччина розглядає посилення військової присутності в Литві

Німеччина розглядає можливість розширення своєї військової присутності в Литві на тлі можливої військової ескалації з боку Росії.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Німеччина розмістила солдатів у Литві в рамках місії НАТО, яка була створена майже 5 років тому. На даний момент там перебувають близько 500 військових Бундесверу.

Науседа сказав, що обидві країни ведуть переговори про збільшення контингенту..

Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас заявив, що вже є плани відправити додаткові війська союзників до Литви, але подробиць про плани він не повідомив.

"Чим агресивніша поведінка Росії, тим більше союзників буде у Литві", - сказав Анусаускас.

Нагадаємо, Румунія веде переговори зі Сполученими Штатами та Францією щодо способів збільшення чисельності їхніх військ у країні і готова прийняти у себе більшу військову присутність НАТО.

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