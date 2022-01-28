Германия рассматривает усиление военного присутствия в Литве

Германия рассматривает возможность расширения своего военного присутствия в Литве на фоне возможной военной эскалации со стороны России.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Германия разместила солдат в Литве в рамках миссии НАТО, созданной почти 5 лет назад. В настоящее время там находятся около 500 военных Бундесвера.

Науседа сказал, что обе страны ведут переговоры об увеличении контингента.

Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас заявил, что уже есть планы отправить дополнительные войска союзников в Литву, но подробности о планах он не сообщил.

"Чем агрессивнее поведение России, тем больше союзников будет в Литве", - сказал Анусаускас.

Напомним, Румыния ведет переговоры с Соединенными Штатами и Францией о способах увеличения численности их войск в стране и готова принять у себя большее военное присутствие НАТО.

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