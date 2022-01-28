Німеччина висилає російського дипломата, підозрюваного у шпигунстві

Уряд Німеччини видворив з країни російського дипломата, підозрюваного у шпигунстві..

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, співробітника консульства в Мюнхені оголосили "небажаною особою". Чоловік був лише нібито акредитований як дипломат - насправді він був штатним співробітником російської Служби зовнішньої розвідки.

Його викрили в рамках розслідування генерального прокурора проти Ільнура Н., якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії.

Вважається, що як науковий співробітник кафедри одного з технічних університетів Баварії Ільнур Н. передавав інформацію росіянину, який цікавився, серед іншого, технологією європейської ракети-носія "Аріан".

Ільнур Н. був заарештований влітку 2021 року і цього тижня йому висунули звинувачення у суді Мюнхена. Обвинувачений сказав слідству, що не знав, що має справу з російською розвідкою.

Німецька прокуратура не могла притягнути до відповідальності російського дипломата через його статус.

З кінця листопада 2019 року між обвинуваченим і російським агентом відбувалися регулярні особисті зустрічі. Чоловік передав інформацію про дослідницькі проєкти в галузі аерокосмічних технологій, зокрема про різні етапи розробки європейської ракети-носія Ariane. За це він отримав загалом 2500 євро.

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