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Германия высылает российского дипломата, подозреваемого в шпионаже

Пятница, 28 января 2022, 15:06

Правительство Германии выдворило из страны российского дипломата, подозреваемого в шпионаже.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По информации издания, сотрудника консульства в Мюнхене объявили "нежелательным лицом". Мужчина был лишь якобы аккредитован как дипломат – на самом деле он являлся штатным сотрудником российской Службы внешней разведки.

Его разоблачили в рамках расследования генерального прокурора против Ильнура Н., обвиняемого в шпионаже в пользу России.

Считается, что в качестве научного сотрудника кафедры одного из технических университетов Баварии Ильнур Н. передавал информацию россиянину, интересовавшемуся, среди прочего, технологией европейской ракеты-носителя "Ариан".

Ильнур Н. был арестован летом 2021 года, и на этой неделе ему предъявили обвинения в суде Мюнхена. Обвиняемый сказал следствию, что не знал, что имеет дело с российской разведкой.

Немецкая прокуратура не могла привлечь к ответственности российского дипломата из-за его статуса.

С конца ноября 2019 года между обвиняемым и российским агентом проходили регулярные личные встречи. Мужчина передал информацию об исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий, в том числе о разных этапах разработки европейской ракеты-носителя Ariane. За это он получил в общей сложности 2500 евро.

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