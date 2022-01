Главы МИД Франции и Германии посетят Украину 7-8 февраля

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что вместе с немецкой коллегой посетит Украину 7-8 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я сегодня заверил Дмитрия Кулебу в нашей полной поддержке и солидарности с Украиной. Наша мобилизация продолжается, в частности, в Нормандском формате, для деэскалации напряженности.

Я приеду в Украину 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок" – написал Ле Дриан в Twitter.

J’ai assuré aujourd’hui @DmytroKuleba de nos pleins appui et solidarité avec l’#Ukraine. Notre mobilisation se poursuit, notamment dans le format Normandie, pour la désescalade des tensions.



Je me rendrai en Ukraine les 7 et 8 février avec @ABaerbock.



🇫🇷 🇺🇦@francediplo