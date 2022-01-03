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Президент Сербии похвастался закупкой новой оружейной партии в России

Понедельник, 3 января 2022, 16:47

Президент Сербии в понедельник расхвалил новую партию оружия из России, несмотря на опасения на Балканах, что недавнее наращивание военного могущества страны может привести к усилению напряженности в европейском регионе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

Президент Александр Вучич принял участие в учениях на военной базе неподалеку от Белграда, во время которых использовались недавно приобретенные противотанковые управляемые ракеты "Корнет".

Сербия покупает у России новые комплексы противовоздушной обороны "Панцирь С"

"Я рад, что наши солдаты довольны закупкой "Корнетов" у России. Это, наверное, одно из лучших противотанковых средств в мире", - сказал он.

"Корнет" - важный защитный инструмент, позволяющий удержать кого-либо от потенциальной агрессии против нашей страны", - сказал Вучич.

За последние месяцы Россия передала Сербии 30 боевых танков и 30 бронетранспортеров. Сербия также недавно закупила современные российские системы ПВО "Панцирь", а также боевые и транспортные вертолеты и китайские беспилотники.

Официально претендуя на членство в Европейском союзе, Сербия отказалась согласовывать свою внешнюю политику с блоком и укрепила свой союз с Россией и Китаем.

Учитель заявил в понедельник, что Сербия "остается на европейском пути", но добавил, что она будет продолжать поддерживать свои дружеские связи с Россией и Китаем.

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