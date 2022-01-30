Росія під тиском ірландських рибалок змінила план військових навчань біля берегів країни

Росія змінить заплановане місце навчань свого флоту біля берегів Ірландії через тиск ірландських рибалок, які не погоджувались з проведенням маневрів у зоні, де вони традиційно провадять вилов, і погрожували мирно перешкоджати навчанням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ірландський мовник RTE, цитуючи заяву посольства Росії.

"У відповідь на прохання уряду Ірландії, а також Асоціації рибного промислу Півдня і Заходу Ірландії, міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу прийняв рішення, як жест доброї волі, перемістити навчання російського флоту, що заплановані на 3-8 лютого, за межі виключної економічної зони Ірландії, щоб не перешкоджати риболовній діяльності ірландських суден у традиційній зоні", - цитують заяву посла Юрія Філатова.

Раніше міністр закордонних справ Сімон Ковені розповідав, що з посольством РФ протягом тижня було "багато контактів" і Ірландія зверталась також до Міноборони РФ з проханнями перенести навчання за межі виключної економічної зони країни.

"Намір проводити навчання саме там створив непотрібну напругу. Рибалки доволі справедливо наголосили, що це зона, де провадиться дуже активний вилов риби, тож ми чітко наголосили, що Ірландія була б дуже вдячна, якби ці навчання перенесли з ВЕЗ та за можливості відклали", - зазначав глава МЗС.

Досі Росія планувала проводити навчання свого флоту у міжнародних водях, які входять до виключної економічної зони Ірландії, приблизно за 240 км від її південно-західного узбережжя.

На додачу до протесту рибалок, які заявили, що все одно вийдуть на вилов і вважатимуть це мирним протестом проти маневрів росіян, у публічній дискусії лунали заклики пильно стежити за навчаннями, а двоє сенаторів заявили, що хочуть організуавти моніторингову місію на борту судна ірландського флоту. Зауважували також, що навчання російського флоту зі стрільбами плануються зовсім поруч від надпотужного підводного кабеля, що сполучає Європу і Північну Америку.

В уряді Ірландії закликали Росію відмовитись від запланованих військово-морських навчань біля узбережжя країни. Віцепрем'єр Ірландії Лео Варадкар зауважив, що час і вибір Росією місця навчань виглядають як демонстрація сили для Великої Британії та Франції.