РФ под давлением ирландских рыболовов изменила план военных учений у берегов страны

Россия сменит запланированное место учений своего флота у берегов Ирландии из-за давления ирландских рыбаков, которые не соглашались с проведением маневров в их традиционной зоне промысла и собирались мирно препятствовать учениям.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ирландский вещатель RTE, цитируя заявление посольства России.

"В ответ на просьбы правительства Ирландии, а также Ассоциации рыбного промысла Юга и Запада Ирландии, министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение, как жест доброй воли, переместить учения российского флота, запланированные на 3-8 февраля, за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, чтобы не препятствовать рыболовной деятельности ирландских судов в традиционной зоне", - цитируют заявление посла Юрия Филатова.

Ранее министр иностранных дел Симон Ковене сообщал, что с посольством РФ в течение недели было "много контактов" и Ирландия обращалась также в Минобороны РФ с просьбами перенести учения за пределы исключительной экономической зоны страны.

"Намерение проводить маневры именно там создало ненужное напряжение. Рыбаки довольно справедливо подчеркнули, что это зона, где ведется очень активный вылов рыбы, поэтому мы четко подчеркнули, что Ирландия была бы очень признательна, если бы эти учения перенесли с СЭЗ и по возможности отложили", – отмечал глава МИД.

До сих пор Россия планировала проводить учения своего флота в международных водах, но входящих в исключительную экономическую зону Ирландии, примерно в 240 км от её юго-западного побережья.

В дополнение к протесту рыбаков, которые заявили, что все равно выйдут на промысел и будут считать это мирным протестом против маневров россиян, в публичной дискуссии звучали призывы пристально следить за учениями, а два сенатора заявили, что хотят организовать мониторинговую миссию на борту судна ирландского флота. Отмечали также, что учения российского флота со стрельбами планируются совсем рядом со сверхмощным подводным кабелем, соединяющим Европу и Северную Америку.

В правительстве Ирландии призвали Россию отказаться от планируемых военно-морских учений у побережья страны. Вице-премьер Ирландии Лео Варадкар отметил, что время и выбор Россией места учений выглядят как демонстрация силы для Великобритании и Франции.

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