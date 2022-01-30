Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Лейпцигу учасники ковід-протесту забігли до психіатричної лікарні, ховаючись від поліції

Неділя, 30 січня 2022, 14:00

У Німеччині в суботу 29 січня у низці міст знову зібралися протести невдоволених політикою уряду для протидії епідемії коронавірусу; у Лейпцигу учасники акції, намагаючись сховатись від поліції, забігли на територію психіатричної клініки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У Лейпцигу акцію скликали як "прогулянку", на неї зібралися кілька сотень людей. Колону демонстрантів зупинила поліція. Десятки людей забігли на територію розташованої поруч психіатричної клініки, ймовірно, щоб заховатися від поліцейських і уникнути перевірки документів. 

За словами речниці поліції, особи усіх цих людей встановили, як і тих, хто залишився на вулиці. За даними місцевих видань, у розслідуванні щодо проникнення на територію клініки фігурує 50 осіб, а загалом на акції були близько 300.  

У Фрейбурзі зібралася демонстрація за участі близько 4500 людей, у поліції повідомили, що подія минула без суттєвих інцидентів. 

У Брандебурзі поліція розігнала демонстрацію, яку теж скликали як "прогулянку" і не реєстрували захід офіційно; дані принаймні частини учасників записали для складання адмінпротоколів через порушення карантинних правил. 

До 900 осіб протестували у Шверіні на півночі країни, понад тисяча - у Цвеніці в федеральній землі Саксонія.

Акції незгодних з вакцинацією і коронавірусними правилами тривають у Німеччині вже багато тижнів, іноді супроводжуючись інцидентами. Останнім часом почастішали контрдемонстрації.

Нагадаємо, цього тижня Німеччина вперше за час епідемії зареєструвала понад 200 000 заражень коронавірусом за добу. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Коронавірус

Статті

"Самостріл" у Страсбурзі: як Росія зашкодила собі в Суді у справі щодо Донбасу

"Це брехня. Це не помилка, а саме брехня. І російський уряд знає, що бреше, бо він надсилав цю ракету", - звернувся до суддів Бен Еммерсон.
29 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Кінець проросійського реваншу: як Чорногорія повертається на проєвропейський шлях

Найближчими днями просербський та проросійський уряд Чорногорії має піти у відставку. Та чи стане легкою перемога над "друзями Путіна"?
28 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі

Формула "3+1", за якою Франція та Німеччина були на боці України, дала тріщину. Щоб уникнути найгіршого сценарію, Київ мусить діяти на упередження.
27 січня 2022 — Марія Золкіна, для Європейської правди