В Лейпциге участники ковид-протеста забежали в психбольницу, скрываясь от полиции

В Германии в субботу 29 января в ряде городов снова собрались протесты недовольных политикой правительства для противодействия эпидемии коронавируса; в Лейпциге участники акции, пытаясь скрыться от полиции, забежали на территорию психиатрической клиники.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

В Лейпциге акцию созвали как "прогулку", на нее собралось несколько сотен человек. Колонну демонстрантов остановила полиция. Десятки людей забежали на территорию расположенной рядом психиатрической клиники, вероятно, чтобы скрыться от полицейских и избежать проверки документов.

Hier wird offenbar die psychiatrische Klinik des @UKL_Leipzig von Querdenkern gestürmt und ich kann gar nicht sagen, wie viel Abscheu ich empfinde, wenn ich an die dort stationierten Menschen und das medizinische Personal denke. pic.twitter.com/mVdawgFiqL — Mareile (@Hoellenaufsicht) January 29, 2022

По словам пресс-секретаря полиции, личностьа всех этих людей установили, как и тех, кто остался на улице. По данным местных изданий, в расследовании по поводу проникновения на территорию клиники фигурирует 50 человек, а всего на акции было около 300.

Во Фрейбурге собралась демонстрация с участием около 4500 человек, в полиции сообщили, что событие прошло без существенных инцидентов.

В Брандебурге полиция разогнала демонстрацию, которую тоже созвали как "прогулку" и не регистрировали мероприятие официально; данные по крайней мере части участников записали для составления админпротоколов из-за нарушения карантинных правил.

До 900 человек протестовали в Шверине на севере страны, более тысячи - в Цвёнице в федеральной земле Саксония.

Акции несогласных с вакцинацией и коронавирусными правилами проходят в Германии уже много недель, иногда сопровождаясь инцидентами. В последнее время участились контрдемонстрации.

Напомним, на этой неделе Германия впервые за время эпидемии зарегистрировала более 200 000 заражений коронавирусом в сутки.

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