"Больше ни шагу вперед": глава МИД Франции предупредил Путина по поводу Украины

Министр иностранных дел Франции повторил предупреждение президенту РФ Владимиру Путину о том, что любая новая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия.

Об этом сообщает BFMTV, приводя его слова в интервью Journal de Dimanche, пишет "Европейская правда".

"Любые новые посягательства на территориальную целостность Украины будут иметь масштабные последствия. Мы максимально ясно об этом говорим. Моя немецкая коллега уже сказала - больше ни шагу вперед, и я присоединяюсь к этому заявлению", - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Глава МИД отметил, что стратегия Франции в этой ситуации включает три компонента – жесткость с Россией, солидарность с Украиной и диалог.

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Путин, очевидно, хочет иметь контроль над своими ближайшими соседями и расширить свою "сферу влияния", и видит в ней в частности Украину.

Накануне 29 января состоялся телефонный разговор главы МИД Франции и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Как отмечают в коммюнике украинского МИД, Кулеба подробно рассказал коллеге об актуальной ситуации у границ Украины, в Черном море и на оккупированных территориях.

Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан отметили важность сохранять бдительность и твердость во время контактов с российской стороной и договорились продолжить дипломатические усилия для урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Говорили в том числе о последней и следующей встрече в Нормандском формате.

Напомним, главы МИД Франции и Германии прибудут с визитом в Украину 7-8 февраля. На следующей неделе ожидается визит министра иностранных дел Британии Лиз Трасс.