У Португалії проходять дострокові парламентські вибори

У Португалії в неділю 30 січня проходять дострокові парламентські вибори, за підсумками яких навряд чи буде можливий уряд більшості.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Країна зробила крок до дострокових виборів у грудні, після того, як домовленість між урядом меншості Антоніу Кошти та його союзниками з португальської комуністичної партії та лівих зірвалася через суперечки щодо бюджету на 2022 рік, і останні двоє приєднались до партій правого ухилу та проголосували проти. Антоніу Кошта, який є прем’єром з 2015 року, назвав голосування своїх політичних партнерів проти проєкту бюджету безвідповідальним.

Кошту хвалили за успішну економічну політику, відмову від непопулярних заходів жорсткої економії та вдале розгортання кампанії вакцинації від коронавірусу.

Вибори, що проводяться на 2 роки раніше планових, відклали затвердження програми з використання коштів з бюджету ЄС на відновлення економіки після пандемії.

За останніми соцопитуваннями, правоцентристські соціалісти-демократи (PSD) дещо випереджають "соціалістів" Антоніу Кошти, при цьому обидві партії навряд чи отримають абсолютну більшість і та політсила, яка набере найбільше голосів, все одно потребуватиме підтримки менших партій.

Третьою найбільшою силою у парламенті може стати права партія Chega!, очолювана колишнім футбольним експертом Андре Вентурою. На останніх президентських виборах він прийшов третім у першому турі, набравши 11,9% голосів.

Португалія, як і всі країни Європи, проходить рекордну хвилю епідемії коронавірусу. В уряді вирішили дозволити виборцям, які на цей час хворіють на Covid-19 або перебувають в самоізоляції - а це близько 10% населення - особисто приходити на дільниці, пише Reuters.

Коронахворих просять приходити на дільниці у проміжку з 6 до 7 години вечора, але це не зобов’язуюча рекомендація. Окремих зон для голосування таких виборців не створювали.

Станом на 12 годину за місцевим часом, повідомляє Publico, проголосували понад 23% виборців, що більше, ніж на попередніх виборах у 2019 році.