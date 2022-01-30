В Португалии проходят досрочные парламентские выборы

В Португалии в воскресенье 30 января проходят досрочные парламентские выборы, по итогам которых вряд ли будет возможно правительство большинства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Страна сделала шаг к досрочным выборам в декабре, после того, как договоренность между правительством меньшинства Антониу Кошты и его союзниками из португальской коммунистической партии и левых сорвалась из-за споров по поводу бюджета на 2022 год, и последние двое присоединились к партиям правого уклона и проголосовали против. Антониу Кошта, являющийся премьером с 2015 года, назвал голосование своих политических партнеров против проекта бюджета безответственным.

Кошту хвалили за успешную экономическую политику, отказ от непопулярных мер жесткой экономии и успешную организацию кампании вакцинации от коронавируса.

Из-за выборов, проводимых на 2 года раньше плановых, отложили утверждение программы по использованию средств из бюджета ЕС на восстановление экономики после пандемии.

По последним соцопросам, правоцентристские социалисты-демократы (PSD) несколько опережают "социалистов" Антониу Кошты, при этом обе партии вряд ли получат абсолютное большинство и та политсила, которая наберет больше голосов, все равно будет нуждаться в поддержке других партий.

Третьей самой большой силой в парламенте может стать правая партия Chega!, возглавляемая бывшим футбольным экспертом Андре Вентурой. На последних президентских выборах он пришел третьим в первом туре, набрав 11,9% голосов.

Португалия, как и все страны Европы, проходит рекордную волну эпидемии коронавируса. В правительстве решили разрешить избирателям, которые в настоящее время болеют Covid-19 или находятся в самоизоляции – а это около 10% населения – лично приходить на участки, пишет Reuters.

Больных коронавирусом просят приходить на участки в промежутке с 6 до 7 часов вечера, но это не обязывающая рекомендация. Отдельные зоны для голосования таких избирателей не создавали.

По состоянию на 12 часов по местному времени, сообщает Publico, проголосовали более 23% избирателей, что больше, чем на это время на предыдущих выборах в 2019 году.