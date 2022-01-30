На сході Німеччини через сильний вітер перебої з рухом електричок, одна людина загинула

У федеральній землі Брандебург та Берліні через шквальний вітер пожежники здійснили сотню виїздів для прибирання повалених дерев, одна людина загинула, а на залізниці виникали перебої з рухом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesspiegel.

Шторм, прозваний "Надя", накрив регіон в ніч на неділю. Пожежники вже протягом ночі здійснили сотні виїздів у зв’язку з падінням дерев та рекламних конструкцій на тротуари і проїжджу частину.

У Берліні пожежники оголосили надзвичайну ситуацію та закликали містян без потреби не виходити з дому, щільно позакривати вікна та прибрати з прибудинкової території все, що може бути перекинуте вітром.

У місті Беліц загинув 58-річний чоловік внаслідок падіння рекламного щита розміром 2,5 на 3,5 метри з рекламою до місцевих виборів. Вітер зірвав конструкцію, коли чоловік із двома друзями проходив поруч, щит впав йому на голову.

Через падіння дерев на колії вранці спостерігались перебої у роботі регіональних поїздів S-Bahn - декілька ліній одразу закрили, на деяких зменшили інтервал руху або скасували окремі потяги. В одному місці поїзд влетів у дерево на коліях. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Як повідомлялося, від сильного вітру потерпає також Польща, особливо північно-західна частина країни. Близько опівдня 30 січня без електропостачання залишались понад пів мільйона споживачів, внаслідок падіння дерев одна людина загинула і п’ятеро отримали травми.