На востоке Германии из-за сильного ветра перебои с движением электричек, один человек погиб

В федеральной земле Брандебург и Берлине из-за шквального ветра пожарные совершили сотни выездов для ликвидации последстсвий, один человек погиб, а на железной дороге возникали перебои с движением.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesspiegel.

Шторм, прозванный "Надя", накрыл регион в ночь на воскресенье. Пожарные уже ночью совершили сотни выездов в связи с падением деревьев и рекламных конструкций на тротуары и проезжую часть.

В Берлине пожарные объявили чрезвычайную ситуацию и призвали горожан без необходимости не выходить из дома, плотно закрыть окна и убрать со двора всё, что может быть опрокинуто ветром.

В городе Белиц погиб 58-летний мужчина в результате падения рекламного щита размером 2,5 на 3,5 метра с рекламой к местным выборам. Ветер сорвал конструкцию, когда мужчина с двумя друзьями проходил мимо, щит упал ему на голову.

Из-за падения деревьев на пути утром наблюдались перебои в работе региональных поездов S-Bahn - несколько линий сразу закрыли, на некоторых уменьшили интервал движения или отменили отдельные поезда. В одном месте поезд влетел в дерево на путях. Никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщалось, от сильного ветра пострадала также Польша, особенно северо-западная часть страны. Около полудня 30 января без электроснабжения оставалось более полумиллиона потребителей, в результате падения деревьев один человек погиб и пятеро получили травмы.