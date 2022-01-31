ЄС готовий до припинення поставок газу Росією - Боррель

Євросоюз готовий до припинення постачання газу з Росії на випадок, якщо РФ скоротить або припинить поставки у відповідь на потенційні нові санкції ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму блозі написав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ми готові на випадок невдачі дипломатії, і ми розглядаємо всі варіанти. Це включає підвищення нашої стійкості, в тому числі шляхом співпраці з такими партнерами, як США, Катар та Азербайджан, щодо питання постачання газу на випадок, якщо Росія вирішить скоротити або припинити поставки", - зазначив Боррель.

За його словами, у рамках стримування РФ ЄС готує санкції, що завдадуть серйозних втрат російській економіці та фінансовій системі.

"Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які мали б довгостроковий ефект, відмовляючи Росії в продуктах, які їй потрібні для виконання своїх стратегічних амбіцій", - додав Боррель.

За його словами, Європейський Союз не відмовиться від підтримки суверенітету України, її територіальної цілісності та її права на самовизначення. "Україна – наш партнер і сусід: її безпека – наша безпека", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у спільній заяві минулого тижня пообіцяли співпрацювати щодо гарантування енергетичної безпеки Європи, а також України на тлі можливого нового нападу Росії на Україну.

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