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ЕС готов к прекращению поставок газа Россией – Боррель

Понедельник, 31 января 2022, 08:01

Евросоюз готов к прекращению поставок газа из России на случай, если РФ сократит или прекратит поставки в ответ на новые потенциальные санкции ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем блоге написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы готовы на случай неудачи дипломатии, и мы рассматриваем все варианты. Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в том числе путем сотрудничества с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставки газа на случай, если Россия решит сократить или прекратить поставки", – отметил Боррель.

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По его словам, в рамках сдерживания РФ ЕС готовит санкции, которые нанесут серьезные утраты российской экономике и финансовой системе.

"Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые бы имели долгосрочный эффект, отказывая России в продуктах, которые ей нужны для выполнения своих стратегических амбиций", - добавил Боррель.

По его словам, Европейский Союз не откажется от поддержки суверенитета Украины, ее территориальной целостности и права на самоопределение. "Украина – наш партнер и сосед: ее безопасность – наша безопасность", – отметил Боррель.

Напомним, президент США Джо Байден и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в совместном заявлении на прошлой неделе пообещали сотрудничать по обеспечению энергетической безопасности Европы, а также Украины на фоне возможного нового нападения России на Украину.

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Боррель Энергетика Россия

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