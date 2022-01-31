У Німеччині під час перевірки дорожнього руху застрелили двох поліцейських
У німецькій федеральній землі Рейнланд-Пфальц під час рутинної перевірки дорожнього руху зловмисники застрелили двох поліцейських.
Про це повідомила поліція Кайзерсляутерна, пише "Європейська правда" з посилання на Spiegel Online.
Двоє поліцейських були смертельно поранені в результаті стрілянини під час перевірки дорожнього руху в районі Кусель у ніч на понеділок.
Передісторія того, що сталося, досі точно не відома. Винуватці втекли з місця події, і поліція не знає, куди саме.
Співробітники поліції проводили рутинне патрулювання. Смертельні постріли були здійснені під час перевірки дорожнього руху близько 4:20 ранку.
Смертельно поранені поліцейські змогли передати колегам повідомлення про постріли. Однак коли на місце прибуло підкріплення, 24-річна поліцейська та її 29-річний колега були вже мертві.
На місці злочину зафіксовано сліди, однак опису зловмисників або використаного транспортного засобу немає. Напрямок втечі злочинців також невідомий. Принаймні один підозрюваний озброєний.
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